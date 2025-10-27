Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Stars d’Internet, les orchidées à visage de singe sont au bord de l’extinction

par Diogo Veríssimo, Research Fellow in Conservation Marketing, University of Oxford
Amy Hinsley, Senior Research Fellow, Oxford Martin Programme on the Wildlife Trade, University of Oxford
Luis Baquero, Researcher, Orchid Ecology, Universidad de las Américas (Ecuador)
Devenues virales grâce à leurs fleurs qui semblent sourire ou grimacer, les orchidées Dracula sont aujourd’hui menacées dans leur habitat naturel en Colombie et en Équateur.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
