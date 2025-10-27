Tolerance.ca
Les poussières du Sahara qui remontent en Europe sont-elles radioactives du fait des essais nucléaires des années 1960 ?

par Olivier Evrard, Directeur de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
Charlotte Skonieczny, Paléoclimatologue, Université Paris-Saclay
Yangjunjie Xu-Yang, Post-doctorant CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE - OVSQ), Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
La signature isotopique des poussières sahariennes de mars 2022 correspond plutôt aux essais nucléaires réalisés par l’Union soviétique et par les États-Unis pendant les années 1950 et 1960.La Conversation


© La Conversation
