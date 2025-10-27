Et si nos croyances pouvaient façonner notre intelligence ?
par Laurence Picard, Maître de conférences en psychologie, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Anais Racca, Post-doctorante, Sciences Cognitives Avec et Pour la Société (ANR SCAPS), Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Marie Mazerolle, Professeure de psychologie, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Rémi Dorgnier, Maître de Conférences en Psychologie Cognitive et des Apprentissages, Université de Rouen Normandie
Les croyances que l’on entretient sur l’intelligence modèlent nos manières d’apprendre, avec des conséquences directes sur la réussite scolaire. Un constat de la recherche qui invite à développer plus d’actions pour « apprendre à apprendre » aux élèves.
Être imbattable à la console, réussir une pavlova ou jongler avec trois balles : rien de tout cela n’arrive du premier coup, évidemment ! Tout le monde sait qu’il faut s’entraîner, échouer, recommencer encore et encore, et s’inspirer des conseils de personnes plus expérimentées. Cela nous paraît évident dans ces…
