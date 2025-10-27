Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ce que nous apprend la crise du Covid pour les commerces de proximité : une digitalisation à visage humain existe

par Nizar Ghamgui, Assistant Professor in Entrepreneurship/Head of Entrepreneurship and Strategy Department, EM Normandie
Déborah Lejuste, Docteure en sciences de gestion, Université de Limoges
Dorian Boumedjaoud, Professeur assistant en entrepreneuriat, Burgundy School of Business
L’indispensable numérisation des petits commerces ne passe pas forcément par de coûteuses applications. Un bricolage entrepreneurial peut être une première étape efficace.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
