Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La détention double, le phénomène méconnu qui incite à l’optimisation fiscale

par Liang Xu, Professeur associé, SKEMA Business School
Au sein de certaines entreprises, des investisseurs sont à la fois les créanciers et les actionnaires. Mais pourquoi l’optimisation fiscale est-elle favorisée dans cette configuration ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ce que nous apprend la crise du Covid pour les commerces de proximité : une digitalisation à visage humain existe
~ Quand Disneyland écoute ses travailleurs… mais pas vraiment
~ L’IA transforme le conseil plus qu’elle ne le remplace
~ Le commerce façonne de nouvelles relations de pouvoir à l'échelle mondiale : quelles conséquences pour l'Afrique ?
~ ONU : Efforts croissants en vue d’un traité sur les crimes contre l'humanité
~ Comment Telegram est devenue le champ de bataille des conflits modernes
~ Médecine, transports, technologies numériques… Et si on arrêtait d’inventer de nouveaux matériaux ?
~ Qu’est-ce que le « défilement anxiogène » ?
~ Soixante-cinq pays signent le 1er traité de l'ONU pour lutter contre la cybercriminalité
~ Le fabuleux destin des comédies musicales françaises sur le continent asiatique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter