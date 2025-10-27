Tolerance.ca
Le commerce façonne de nouvelles relations de pouvoir à l'échelle mondiale : quelles conséquences pour l'Afrique ?

par Arno J. van Niekerk, Senior lecturer in Economics, University of the Free State
Au cours des deux dernières décennies, la puissance économique, les flux commerciaux, le leadership technologique et même la demande des consommateurs se sont progressivement déplacés de l'Occident vers les pays d'Asie. Ce basculement redessine la carte économique mondiale. Il soulève également des questions pressantes sur la coopération, la concurrence et l'inclusion dans un monde multipolaire. Arno van Niekerk, professeur d'économie et de finance, répond à nos questions sur ces enjeux, qu'il explore…La Conversation


