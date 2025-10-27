Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

ONU : Efforts croissants en vue d’un traité sur les crimes contre l'humanité

par Human Rights Watch
Click to expand Image Les drapeaux de plusieurs pays flottaient au-dessus de l’emblème des Nations Unies devant le siège de l’ONU à New York, le 16 juillet 2024. © 2024 Jakub Porzycki/NurPhoto via AP Photo (New York) – L'élaboration d'une convention internationale efficace visant à prévenir et punir les crimes contre l'humanité nécessitera des efforts diplomatiques ambitieux et tournés vers l'avenir, ont conjointement déclaré Human Rights Watch et le groupe de travail Prevention of Crimes Against Humanity Project, affilié à la faculté de droit de Columbia University, dans un nouveau document…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
