Observatoire des droits humains

Médecine, transports, technologies numériques… Et si on arrêtait d’inventer de nouveaux matériaux ?

par Mathilde Laurent-Brocq, Docteure - chercheuse en science des matériaux, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC); Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Entre les besoins en médecine ou en matière de transition écologique et leurs lourds impacts environnementaux, doit-on encore continuer la course aux matériaux ?La Conversation


