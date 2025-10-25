Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Le fabuleux destin des comédies musicales françaises sur le continent asiatique

par Bernard Jeannot-Guerin, Enseignant chercheur en études culturelles, Université de Lorraine
« Molière », le spectacle musical de Dove Attia, vient d’entamer une tournée en Chine, emboîtant le pas à « Notre-Dame de Paris » et au « Roi Soleil » en Corée du Sud ou aux « Misérables » et à « Mozart, l’opéra rock » au Japon. Souvent boudées par la critique, les comédies musicales à la française s’exportent en Asie, où elles rencontrent un succès grandissant.

En 2023, 35 % des spectacles de comédie musicale en Chine étaient francophones, et les chiffres dépassent de loin les données…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
