Observatoire des droits humains

CIJ : Israël doit réautoriser l’ONU à fournir de l’aide humanitaire à Gaza

par Human Rights Watch
Un employé de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et d'autres habitants marchaient parmi les décombres d'une école dans le camp de Nuseirat, dans la bande de Gaza, le 15 juillet 2024, après un bombardement israélien ayant partiellement démoli cette école. © 2024 Majdi Fathi/NurPhoto via AP (La Haye) – Israël devrait respecter son obligation de coopérer avec les Nations Unies en garantissant l'acheminement sans entrave d'aide humanitaire essentielle aux Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés…


© Human Rights Watch -
