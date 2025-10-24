Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’ONU annonce 17 nouveaux Jeunes leaders pour le développement durable

Adelin est haïtien, Aishworya est népalaise, et ils ont en commun de faire partie des 17 nouveaux Jeunes leaders pour les objectifs de développement durable (ODD) annoncés par l'ONU vendredi, à l’occasion de la Journée des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le chef de l’ONU appelle à enfin « laisser entrer la lumière » au Conseil de sécurité
~ EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur l'avenir du maintien de la paix
~ Le chef de l’ONU appelle à réformer le Conseil pour y « laisser entrer la lumière »
~ Grok, est-ce que c’est vrai ? Quand l’IA oriente notre compréhension du monde
~ Pourquoi devriez-vous sérieusement arrêter d’essayer d’être drôle au travail
~ Le paradoxe des droits de la femme au Pérou
~ L'histoire de Moon : une enseignante qui a osé penser différemment en Birmanie
~ Les exportations de véhicules électriques chinoises stimulent la réalisation des objectifs de transition écologique au Tadjikistan.
~ La France manque à ses obligations envers les enfants migrants non accompagnés
~ La qualité des médicaments anticancéreux en Afrique est préoccupante : une étude dans 4 pays sonne l'alerte
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter