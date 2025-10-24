Russie. La décision de qualifier la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny d’« organisation terroriste » expose des milliers de personnes au danger

par Amnesty International

Réagissant à l'annonce selon laquelle le parquet général de Russie a demandé à la Cour suprême de désigner comme « organisation terroriste » la Fondation anticorruption (AFC) créée par le défunt prisonnier d'opinion Alexeï Navalny, Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Le Kremlin n'a cessé de persécuter le […]



