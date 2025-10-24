Guatemala. Six mois d’injustices et de poursuites à l’égard de représentants autochtones de Totonicapán

par Amnesty International

Face à la détention arbitraire prolongée de Luis Pacheco et Héctor Chaclán, représentants autochtones des 48 cantons de Totonicapán, qui sont privés de liberté depuis six mois, Ana Piquer, directrice pour les Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Luis Pacheco et Héctor Chaclán sont injustement privés de liberté depuis exactement six mois.Six mois durant lesquels […] The post Guatemala. Six mois d’injustices et de poursuites à l’égard de représentants autochtones de Totonicapán appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet