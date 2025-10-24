Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi devriez-vous sérieusement arrêter d’essayer d’être drôle au travail

par Peter McGraw, Professor of Marketing and Psychology, University of Colorado Boulder
Adam Barsky, Associate Professor of Management, The University of Melbourne
Caleb Warren, Professor of Marketing, University of Arizona
Au bureau comme sur scène, l’humour demande du doigté. Penser « drôle » – plutôt que jouer au comique – permet d’innover, d’unir et de surprendre sans perdre en crédibilité.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur l'avenir du maintien de la paix
~ Le chef de l’ONU appelle à réformer le Conseil pour y « laisser entrer la lumière »
~ Grok, est-ce que c’est vrai ? Quand l’IA oriente notre compréhension du monde
~ Le paradoxe des droits de la femme au Pérou
~ L'histoire de Moon : une enseignante qui a osé penser différemment en Birmanie
~ Les exportations de véhicules électriques chinoises stimulent la réalisation des objectifs de transition écologique au Tadjikistan.
~ La France manque à ses obligations envers les enfants migrants non accompagnés
~ La qualité des médicaments anticancéreux en Afrique est préoccupante : une étude dans 4 pays sonne l'alerte
~ Résilience aux inondations : les villes éponges et l'avenir de l'Asie du Sud-Est
~ Pourquoi Halloween commence-t-elle beaucoup plus tôt chaque année ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter