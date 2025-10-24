Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le paradoxe des droits de la femme au Pérou

par Virginie Escallier
Alors que les femmes sont visibles en politique et dans la vie publique, beaucoup d'entre elles font encore face à des inégalités systémiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et celui de l'accès aux services de base.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur l'avenir du maintien de la paix
~ Le chef de l’ONU appelle à réformer le Conseil pour y « laisser entrer la lumière »
~ Grok, est-ce que c’est vrai ? Quand l’IA oriente notre compréhension du monde
~ Pourquoi devriez-vous sérieusement arrêter d’essayer d’être drôle au travail
~ L'histoire de Moon : une enseignante qui a osé penser différemment en Birmanie
~ Les exportations de véhicules électriques chinoises stimulent la réalisation des objectifs de transition écologique au Tadjikistan.
~ La France manque à ses obligations envers les enfants migrants non accompagnés
~ La qualité des médicaments anticancéreux en Afrique est préoccupante : une étude dans 4 pays sonne l'alerte
~ Résilience aux inondations : les villes éponges et l'avenir de l'Asie du Sud-Est
~ Pourquoi Halloween commence-t-elle beaucoup plus tôt chaque année ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter