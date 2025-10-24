Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les exportations de véhicules électriques chinoises stimulent la réalisation des objectifs de transition écologique au Tadjikistan.

par Miora Rajaoharifetra
La Chine s’est imposée comme le partenaire clé de la transition vers les transports verts au Tadjikistan. Elle est le principal fournisseur de véhicules électriques (VE) du pays et s’est engagée à contribuer à leur production locale.


Lire l'article complet

© Global Voices -
