Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La France manque à ses obligations envers les enfants migrants non accompagnés

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des enfants migrants non accompagnés dans un nouveau camp à Lyon, en France, le 5 mars 2025. © 2025 Romain Doucelin/NurPhoto via AP Photo Dans un rapport accablant publié la semaine dernière, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a conclu que la France était responsable de violations graves et systématiques des droits des enfants migrants non accompagnés. Le comité a conclu qu'en raison de procédures d'évaluation de l'âge défaillantes et arbitraires, de nombreux enfants non accompagnés se retrouvent sans abri, privés de soins de santé et contraints…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
