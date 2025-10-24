Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pourquoi Halloween commence-t-elle beaucoup plus tôt chaque année ?

par Jay L. Zagorsky, Associate Professor Questrom School of Business, Boston University
Aux États-Unis, Halloween n’est plus une simple fête de fantômes et de citrouilles : c’est un business de plusieurs milliards de dollars. Les décorations s’installent dès l’été, les ventes de costumes explosent, et les dépenses par foyer ont doublé en vingt ans.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Résilience aux inondations : les villes éponges et l'avenir de l'Asie du Sud-Est
~ États-Unis : Des agents fédéraux ont fait usage d'une force excessive dans l'Illinois
~ Haïti : l’ONU veut rétablir sa présence complète à Port-au-Prince avant la fin de l’année
~ En RDC, des violences sexuelles ignorées et le soin des victimes négligé
~ Le chef de l’ONU exhorte Israël à respecter ses obligations réaffirmées par la CIJ
~ Gaza : l’espoir renaît, mais la faim persiste
~ Au Soudan, des millions de personnes luttent pour survivre
~ EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur la Palestine
~ Chez les paons, la taille compte… mais aussi la beauté et la vigueur
~ La langue inclusive : lorsque des mythes font leur entrée dans les politiques publiques
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter