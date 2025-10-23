Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

États-Unis : Des agents fédéraux ont fait usage d'une force excessive dans l'Illinois

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un membre des forces du département de la Sécurité intérieure aspergeait le révérend David Black, un pasteur de la Première Église presbytérienne de Chicago, avec du gaz poivré, lors d’une manifestation devant un centre de détention de migrants géré par l’agence ICE à Broadview dans la banlieue de Chicago, le 19 septembre 2025.   © 2025 Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times via AP Depuis la mi-septembre, les agents fédéraux ont fait usage d'une force excessive contre des manifestants pacifiques, des observateurs juridiques, des secouristes bénévoles et des journalistes…


© Human Rights Watch -
