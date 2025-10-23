Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : l’ONU veut rétablir sa présence complète à Port-au-Prince avant la fin de l’année

Alors que la violence continue de ravager la capitale haïtienne et que la transition politique s’enlise, l’ONU s’apprête à redéployer l’ensemble de son personnel à Port-au-Prince d’ici la fin de l’année. Un bureau d’appui à la nouvelle Force de répression des gangs devrait, lui, être opérationnel d’ici le 31 mars 2026.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ États-Unis : Des agents fédéraux ont fait usage d'une force excessive dans l'Illinois
~ En RDC, des violences sexuelles ignorées et le soin des victimes négligé
~ Le chef de l’ONU exhorte Israël à respecter ses obligations réaffirmées par la CIJ
~ Gaza : l’espoir renaît, mais la faim persiste
~ Au Soudan, des millions de personnes luttent pour survivre
~ EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur la Palestine
~ Chez les paons, la taille compte… mais aussi la beauté et la vigueur
~ La langue inclusive : lorsque des mythes font leur entrée dans les politiques publiques
~ La peur de rater quelque chose : entre cerveau social et anxiété collective
~ L’influence de la famille Peugeot dans l’industrie automobile
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter