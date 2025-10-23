Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

En RDC, des violences sexuelles ignorées et le soin des victimes négligé

Les femmes et les filles dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) sont prises au piège de l'une des pires crises humanitaires au monde et sont confrontées à une insécurité généralisée, a averti cette semaine une haute responsable des Nations Unies après une visite dans le pays.


