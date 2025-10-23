Le chef de l’ONU exhorte Israël à respecter ses obligations réaffirmées par la CIJ

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté Israël à respecter ses obligations relatives à la présence et aux activités des Nations Unies et des autres acteurs humanitaires dans le Territoire palestinien occupé, conformément à l'avis consultatif émis mercredi par la Cour internationale de Justice (CIJ).



