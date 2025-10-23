Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le chef de l’ONU exhorte Israël à respecter ses obligations réaffirmées par la CIJ

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté Israël à respecter ses obligations relatives à la présence et aux activités des Nations Unies et des autres acteurs humanitaires dans le Territoire palestinien occupé, conformément à l'avis consultatif émis mercredi par la Cour internationale de Justice (CIJ).


© Nations Unies
