Gaza : l’espoir renaît, mais la faim persiste

Deux ans après le début de la guerre, le silence des armes à Gaza redonne un souffle d’espoir, mais il s’accompagne d’une urgence humanitaire colossale. Pour Ramiz Alakbarov, haut responsable de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, le cessez-le-feu entré en vigueur le 9 octobre offre « une occasion de clore un sombre chapitre de l’histoire du conflit israélo-palestinien ».



