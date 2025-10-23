Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : l’espoir renaît, mais la faim persiste

Deux ans après le début de la guerre, le silence des armes à Gaza redonne un souffle d’espoir, mais il s’accompagne d’une urgence humanitaire colossale. Pour Ramiz Alakbarov, haut responsable de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, le cessez-le-feu entré en vigueur le 9 octobre offre « une occasion de clore un sombre chapitre de l’histoire du conflit israélo-palestinien ». 


© Nations Unies -
