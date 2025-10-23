Au Soudan, des millions de personnes luttent pour survivre

Plus de 900 jours de conflit brutal, de violations généralisées des droits de l’homme, de famine et d’effondrement des services essentiels ont pour conséquence que des millions de personnes au Soudan sont au « bord de la survie » – les femmes et les enfants payant le plus lourd tribut.



Lire l'article complet