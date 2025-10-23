Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Soudan, des millions de personnes luttent pour survivre

Plus de 900 jours de conflit brutal, de violations généralisées des droits de l’homme, de famine et d’effondrement des services essentiels ont pour conséquence que des millions de personnes au Soudan sont au « bord de la survie » – les femmes et les enfants payant le plus lourd tribut.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le chef de l’ONU exhorte Israël à respecter ses obligations réaffirmées par la CIJ
~ Gaza : l’espoir renaît, mais la faim persiste
~ EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur la Palestine
~ Chez les paons, la taille compte… mais aussi la beauté et la vigueur
~ La langue inclusive : lorsque des mythes font leur entrée dans les politiques publiques
~ La peur de rater quelque chose : entre cerveau social et anxiété collective
~ L’influence de la famille Peugeot dans l’industrie automobile
~ Pour vendre en boutique, Shein devra accomplir une rupture logistique
~ Apprendre une nouvelle langue : pourquoi on ne doit pas considérer l’âge comme un frein
~ Les virus, ces messagers invisibles de la conversation du vivant
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter