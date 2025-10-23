Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur la Palestine

Le Conseil de sécurité tient un débat public sur la question de Palestine, en présence d'un haut responsable onusien pour le processus de paix au Moyen-Orient, Ramiz Alakbarov. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Chez les paons, la taille compte… mais aussi la beauté et la vigueur
~ La langue inclusive : lorsque des mythes font leur entrée dans les politiques publiques
~ La peur de rater quelque chose : entre cerveau social et anxiété collective
~ L’influence de la famille Peugeot dans l’industrie automobile
~ Pour vendre en boutique, Shein devra accomplir une rupture logistique
~ Apprendre une nouvelle langue : pourquoi on ne doit pas considérer l’âge comme un frein
~ Les virus, ces messagers invisibles de la conversation du vivant
~ Devenue une religion mondiale, l’Église mormone va devoir s’adapter
~ La fin du libre-échange et le retour du protectionnisme économique aux États-Unis
~ Pourquoi les migrants sont-ils nécessaires aux économies américaine et européenne ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter