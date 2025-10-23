Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La peur de rater quelque chose : entre cerveau social et anxiété collective

par Emmanuel Carré, Professeur, directeur de Excelia Communication School, chercheur associé au laboratoire CIMEOS (U. de Bourgogne) et CERIIM (Excelia), Excelia
L’anxiété d’appartenance, qu'exprime la « peur de manquer quelque chose » (ou, FOMO), constitue un ressort fondamental de nos comportements sociaux que les plateformes numériques amplifient désormais de manière systématique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Débat public au Conseil de sécurité sur la Palestine
~ Chez les paons, la taille compte… mais aussi la beauté et la vigueur
~ La langue inclusive : lorsque des mythes font leur entrée dans les politiques publiques
~ L’influence de la famille Peugeot dans l’industrie automobile
~ Pour vendre en boutique, Shein devra accomplir une rupture logistique
~ Apprendre une nouvelle langue : pourquoi on ne doit pas considérer l’âge comme un frein
~ Les virus, ces messagers invisibles de la conversation du vivant
~ Devenue une religion mondiale, l’Église mormone va devoir s’adapter
~ La fin du libre-échange et le retour du protectionnisme économique aux États-Unis
~ Pourquoi les migrants sont-ils nécessaires aux économies américaine et européenne ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter