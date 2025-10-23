Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Apprendre une nouvelle langue : pourquoi on ne doit pas considérer l’âge comme un frein

par Karen Roehr-Brackin, Reader, Department of Language and Linguistics, University of Essex
Les enfants sont très doués pour apprendre de nouvelles langues. Faut-il en déduire qu’il y aurait un âge limite pour s’initier à une langue qu’on ne connaît pas ? On le pense souvent, mais les dernières recherches contredisent cette idée reçue. Explications.

Si vous avez toujours voulu apprendre une nouvelle langue, ne vous laissez pas décourager par votre âge. Les personnes de plus de 60 ans peuvent être autonomes et faire preuve de souplesse dans leur façon d’apprendre une langue, et avec succès.

Des décennies de recherche ont largement démontré…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
