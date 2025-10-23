Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La fin du libre-échange et le retour du protectionnisme économique aux États-Unis

par Bernard Guilhon, Professeur de sciences économiques, SKEMA Business School
Les États-Unis renforcent leur politique douanière, en misant sur le protectionnisme et sur la production locale, et redéfinissent les règles du commerce mondial.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
