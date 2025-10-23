Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guinée. Un nouveau rapport révèle les abus envers les droits de travailleurs de plantations liées à la Soguipah, une entreprise d’État

par Amnesty International
Les autorités guinéennes doivent immédiatement garantir les droits humains des travailleurs de la Soguipah et des planteurs des exploitations familiales liées à cette entreprise d'État, et enquêter sur des abus généralisés, en particulier concernant le droit des travailleurs à un travail décent, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport.


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
