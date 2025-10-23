Guinée. Un nouveau rapport révèle les abus envers les droits de travailleurs de plantations liées à la Soguipah, une entreprise d’État

par Amnesty International

Les autorités guinéennes doivent immédiatement garantir les droits humains des travailleurs de la Soguipah et des planteurs des exploitations familiales liées à cette entreprise d’État, et enquêter sur des abus généralisés, en particulier concernant le droit des travailleurs à un travail décent, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport. « Des salaires à en pleurer […] The post Guinée. Un nouveau rapport révèle les abus envers les droits de travailleurs de plantations liées à la Soguipah, une entreprise d’État appeared first on Amnesty International. ]]>



