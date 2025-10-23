Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Afghanistan : Les talibans bafouent la liberté de la presse

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des journalistes afghans et des fonctionnaires assistaient à une conférence de presse des autorités talibanes au Centre gouvernemental des médias et de l'information à Kaboul, en Afghanistan, le 12 octobre 2025.  © 2025 Siddiqullah Alizai/AP Photo Depuis leur prise de contrôle du pays en août 2021, les talibans ont fortement affaibli les médias afghans en recourant à la surveillance et à la censure, et en punissant les professionnels des médias pour des critiques présumées.Alors que l’oppression des médias par les talibans s’est intensifiée, le besoin de médias…


© Human Rights Watch -
