Afghanistan : Les talibans bafouent la liberté de la presse

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des journalistes afghans et des fonctionnaires assistaient à une conférence de presse des autorités talibanes au Centre gouvernemental des médias et de l'information à Kaboul, en Afghanistan, le 12 octobre 2025. © 2025 Siddiqullah Alizai/AP Photo Depuis leur prise de contrôle du pays en août 2021, les talibans ont fortement affaibli les médias afghans en recourant à la surveillance et à la censure, et en punissant les professionnels des médias pour des critiques présumées.Alors que l’oppression des médias par les talibans s’est intensifiée, le besoin de médias…



