Équateur : Réponse abusive aux manifestations

par Human Rights Watch

Un soldat équatorien affrontait un manifestant lors d’un rassemblement antigouvernemental à Quito, en Équateur, le 12 octobre 2025. Des manifestations ont éclaté après l’annonce, le 12 septembre, de mesures économiques dont l’une a provoqué la hausse du prix du diesel. Le 16 septembre, le président Daniel Noboa a proclamé l'état d'urgence dans plusieurs provinces, et autorisé le déploiement des forces armées face aux manifestants. © 2025 Reuters/Karen Toro (Washington) – La police et les forces de sécurité équatoriennes ont restreint la liberté de réunion et ont parfois fait usage d'une…



