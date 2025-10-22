Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Équateur : Réponse abusive aux manifestations

par Human Rights Watch
Un soldat équatorien affrontait un manifestant lors d’un rassemblement antigouvernemental à Quito, en Équateur, le 12 octobre 2025. Des manifestations ont éclaté après l’annonce, le 12 septembre, de mesures économiques dont l’une a provoqué la hausse du prix du diesel. Le 16 septembre, le président Daniel Noboa a proclamé l'état d'urgence dans plusieurs provinces, et autorisé le déploiement des forces armées face aux manifestants. © 2025 Reuters/Karen Toro (Washington) – La police et les forces de sécurité équatoriennes ont restreint la liberté de réunion et ont parfois fait usage d'une…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
