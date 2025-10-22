Burkina Faso : Des magistrats auraient subi des disparitions forcées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une salle d'audience à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 3 février 2022. © 2022 Guy Peterson/AFP via Getty Images (Nairobi) – Les autorités du Burkina Faso devraient enquêter d’urgence sur le sort de six magistrats et d’un avocat qui auraient subi des disparitions forcées et rendre leurs conclusions publiques, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Les enlèvements de ces magistrats et de cet avocat depuis le 10 octobre 2025 pourraient constituer des disparitions forcées et des enrôlements illégaux dans les forces armées. Leurs cas, ainsi que ceux de quatre journalistes…



