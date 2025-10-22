Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur Haïti

Le Conseil de sécurité se réunit sur la situation en Haïti, en présence du nouvel envoyé de l'ONU dans le pays, Carlos Ruiz Massieu. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël a l'obligation de laisser l'aide affluer dans le territoire palestinien occupé, déclare la CIJ
~ Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique
~ Haïti : l’ONU met en garde contre un vide politique à quatre mois de la fin de la transition
~ À Genève, le chef de l’ONU plaide pour des « alertes précoces pour tous » d’ici 2027
~ Aider les pays en développement à se libérer du poids de la dette
~ Syrie : une transition politique fragile menacée par la crise humanitaire
~ Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique
~ Pourquoi nous continuons à chasser les fantômes – et ce que cela dit de nous
~ Harcèlement moral institutionnel à France Télécom : quand la politique dysfonctionnelle de l’entreprise devient un délit pénal
~ Parler de « vivant » plutôt que de « nature » : effet de mode ou tournant politique ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter