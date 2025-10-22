Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique

Le méthane est un gaz à effet de serre puissant, avec un impact sur le climat bien supérieur à celui du dioxyde de carbone. Et pourtant, les entreprises et les gouvernements ne donnent suite qu'à seulement 12% des alertes de fuites de méthane, alors que le suivi par satellite des Nations Unies a considérablement amélioré leur détection. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël a l'obligation de laisser l'aide affluer dans le territoire palestinien occupé, déclare la CIJ
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur Haïti
~ Haïti : l’ONU met en garde contre un vide politique à quatre mois de la fin de la transition
~ À Genève, le chef de l’ONU plaide pour des « alertes précoces pour tous » d’ici 2027
~ Aider les pays en développement à se libérer du poids de la dette
~ Syrie : une transition politique fragile menacée par la crise humanitaire
~ Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique
~ Pourquoi nous continuons à chasser les fantômes – et ce que cela dit de nous
~ Harcèlement moral institutionnel à France Télécom : quand la politique dysfonctionnelle de l’entreprise devient un délit pénal
~ Parler de « vivant » plutôt que de « nature » : effet de mode ou tournant politique ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter