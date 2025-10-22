Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique

Le méthane est un gaz à effet de serre puissant, avec un impact sur le climat bien supérieur à celui du dioxyde de carbone. Et pourtant, les entreprises et les gouvernements ne donnent suite qu'à seulement 12% des alertes de fuites de méthane, alors que le suivi par satellite des Nations Unies a considérablement amélioré leur détection.



