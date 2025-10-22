Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : l’ONU met en garde contre un vide politique à quatre mois de la fin de la transition

À moins de quatre mois d’une échéance constitutionnelle décisive, Haïti reste sans calendrier électoral et sous la menace d’un vide politique. Devant le Conseil de sécurité, le nouvel envoyé de l’ONU dans le pays, Carlos Ruiz Massieu, a appelé mercredi à hâter les préparatifs du scrutin afin de clore une fois pour toutes la période transitoire actuelle.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Israël a l'obligation de laisser l'aide affluer dans le territoire palestinien occupé, déclare la CIJ
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur Haïti
~ Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique
~ À Genève, le chef de l’ONU plaide pour des « alertes précoces pour tous » d’ici 2027
~ Aider les pays en développement à se libérer du poids de la dette
~ Syrie : une transition politique fragile menacée par la crise humanitaire
~ Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique
~ Pourquoi nous continuons à chasser les fantômes – et ce que cela dit de nous
~ Harcèlement moral institutionnel à France Télécom : quand la politique dysfonctionnelle de l’entreprise devient un délit pénal
~ Parler de « vivant » plutôt que de « nature » : effet de mode ou tournant politique ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter