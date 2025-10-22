Haïti : l’ONU met en garde contre un vide politique à quatre mois de la fin de la transition

À moins de quatre mois d’une échéance constitutionnelle décisive, Haïti reste sans calendrier électoral et sous la menace d’un vide politique. Devant le Conseil de sécurité, le nouvel envoyé de l’ONU dans le pays, Carlos Ruiz Massieu, a appelé mercredi à hâter les préparatifs du scrutin afin de clore une fois pour toutes la période transitoire actuelle.



