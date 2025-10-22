Aider les pays en développement à se libérer du poids de la dette

Plus de trois milliards de personnes dans le monde vivent dans des économies contraintes de dépenser davantage pour le remboursement de la dette que pour la santé ou l'éducation. Pour aider les pays en développement à se libérer du poids d'une dette insoutenable, un nouveau forum, soutenu par l'ONU, a été inauguré mercredi.



