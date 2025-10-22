Syrie : une transition politique fragile menacée par la crise humanitaire

Dix mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, qui a mis fin à 14 années de guerre civile, la Syrie tente de se reconstruire sous la houlette du président Ahmed al-Sharaa. Ancien chef rebelle de l’alliance islamiste Hay’at Tahrir al-Sham, active dans le nord-ouest du pays, il a accédé au pouvoir à la faveur d’un accord de transition soutenu par l’ONU, avec la promesse d’un retour progressif à la stabilité et à des élections libres d’ici cinq ans.



