Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Harcèlement moral institutionnel à France Télécom : quand la politique dysfonctionnelle de l’entreprise devient un délit pénal

par Michel Rocca, Professeur d'économie politique, Université Grenoble Alpes (UGA)
L’arrêt du 21 janvier 2025 de la Cour de cassation consacre la notion de « harcèlement moral institutionnel ». Une décision historique qui dépasse le seul cas de France Télécom.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À Genève, le chef de l’ONU plaide pour des « alertes précoces pour tous » d’ici 2027
~ Aider les pays en développement à se libérer du poids de la dette
~ Syrie : une transition politique fragile menacée par la crise humanitaire
~ Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique
~ Pourquoi nous continuons à chasser les fantômes – et ce que cela dit de nous
~ Parler de « vivant » plutôt que de « nature » : effet de mode ou tournant politique ?
~ La santé sexuelle des jeunes en situation de handicap : un sujet encore tabou ?
~ Les « cassos », ces jeunes ruraux dont on ne veut pas
~ L’économie et l’innovation, « talon d’Achille » de l’Union européenne ?
~ Réseaux sociaux : une hyper-conscience de soi qui amplifie le mal-être des jeunes ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter