Parler de « vivant » plutôt que de « nature » : effet de mode ou tournant politique ?

par Virginie Arantes, Postdoctoral Researcher - Projet Chine CoREF, CNRS/EHESS (CECMC), Université Libre de Bruxelles (ULB)

Eric Fabri, Chercheur postdoctoral en théorie politique, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Krystel Wanneau, Chercheuse postdoctorale - Projet ANR "SciOUTPOST", CNRS/CREDA - UMR 7227, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)