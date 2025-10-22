Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La santé sexuelle des jeunes en situation de handicap : un sujet encore tabou ?

par Noëline Vivet, Doctorante en Santé Publique, Ined (Institut national d'études démographiques)
Elise de La Rochebrochard, Directrice de recherche en Santé Publique au sein de l'Unité Santé et Droits Sexuels et Reproductifs, Ined (Institut national d'études démographiques)
Philippe Martin, Santé et droits sexuels et reproductifs, Ined – Eceve U1123, Inserm
Il est crucial de mener des études sur la sexualité des jeunes en situation de handicap pour et avec ce public afin de connaître leurs besoins dans la sphère intime et mener des actions de prévention.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
