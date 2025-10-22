La santé sexuelle des jeunes en situation de handicap : un sujet encore tabou ?

par Noëline Vivet, Doctorante en Santé Publique, Ined (Institut national d'études démographiques)

Elise de La Rochebrochard, Directrice de recherche en Santé Publique au sein de l'Unité Santé et Droits Sexuels et Reproductifs, Ined (Institut national d'études démographiques)

Philippe Martin, Santé et droits sexuels et reproductifs, Ined – Eceve U1123, Inserm