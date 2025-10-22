Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’économie et l’innovation, « talon d’Achille » de l’Union européenne ?

par Kambiz Zare, Professor of International Business and Geostrategy, Kedge Business School
La réussite économique de l’Union européenne a longtemps été le moteur de son influence mondiale. Aujourd’hui, les limites de sa compétitivité apparaissent et, avec elles, la fragilité de son modèle face aux nouvelles rivalités de puissance.

Non seulement en théorie, mais aussi en pratique, le commerce mondial demeure un moteur essentiel de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Aucun pays n’a jamais atteint une prospérité durable sans ouverture au commerce et à l’investissement. Après l’Accord…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
