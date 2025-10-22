Réseaux sociaux : une hyper-conscience de soi qui amplifie le mal-être des jeunes ?

par Caroline Rouen-Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, Université de Rouen Normandie

Pascale Ezan, professeur des universités - comportements de consommation - alimentation - réseaux sociaux, Université Le Havre Normandie

Stéphane Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, IAE Rouen Normandie - Université de Rouen Normandie