Réseaux sociaux : une hyper-conscience de soi qui amplifie le mal-être des jeunes ?
par Caroline Rouen-Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, Université de Rouen Normandie
Pascale Ezan, professeur des universités - comportements de consommation - alimentation - réseaux sociaux, Université Le Havre Normandie
Stéphane Mallet, Enseignant-chercheur en marketing, IAE Rouen Normandie - Université de Rouen Normandie
Sur les réseaux sociaux, les jeunes apprennent, jour après jour, à se scruter, à se diagnostiquer, mais, surtout, à se comparer. Une hyper-conscience de soi, source d’angoisse.
- mercredi 22 octobre 2025