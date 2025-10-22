La démocratie municipale n'a pas la couverture médiatique qu’elle mérite
par Sandra Breux, Démocratie municipale, élections municipales, Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Anne Mevellec, Professeure titulaire à l'Université d'Ottawa, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Au-delà des clichés sur les nids-de-poule et les déchets, la démocratie municipale gère des enjeux cruciaux. Mais la couverture médiatique négative décourage-t-elle l’engagement citoyen ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 22 octobre 2025