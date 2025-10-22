Tolerance.ca
Quand les menus travaux se transforment en obstacle au vieillir chez soi

par Marie-Michèle Lord, Professeure, département d'ergothérapie Université du Québec à Trois-Rivières; chercheuse régulière Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale , Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Nous ne pouvons retreindre le soutien à domicile au seul aspect médical et aux soins offerts. Nous devons mettre en place des services de menus travaux.La Conversation


© La Conversation
