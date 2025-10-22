Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Déminage à Gaza : sous les ruines de l’enclave, la guerre continue

Moins de deux semaines après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu fragile à Gaza, les démineurs de l’ONU avancent parmi les ruines d’une enclave meurtrie. Des milliers d’engins explosifs hérités de deux ans de guerre menacent désormais les civils qui tentent de reconstruire leur vie.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ À Genève, le chef de l’ONU plaide pour des « alertes précoces pour tous » d’ici 2027
~ Aider les pays en développement à se libérer du poids de la dette
~ Syrie : une transition politique fragile menacée par la crise humanitaire
~ Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique
~ Pourquoi nous continuons à chasser les fantômes – et ce que cela dit de nous
~ Harcèlement moral institutionnel à France Télécom : quand la politique dysfonctionnelle de l’entreprise devient un délit pénal
~ Parler de « vivant » plutôt que de « nature » : effet de mode ou tournant politique ?
~ La santé sexuelle des jeunes en situation de handicap : un sujet encore tabou ?
~ Les « cassos », ces jeunes ruraux dont on ne veut pas
~ L’économie et l’innovation, « talon d’Achille » de l’Union européenne ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter