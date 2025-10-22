La diplomatie d’affaires, d’hier à aujourd’hui
par Frédéric Martineau, Doctorant en Diplomatie des affaires, Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS)
L’entreprise est une diplomate comme les autres, ou presque. Depuis l’âge du bronze, les échanges commerciaux ont été intrinsèquement liés aux relations interétatiques, les marchands pouvant parfois réussir là où les dirigeants politiques échouaient. Pour autant, le commerce n’est pas automatiquement synonyme de paix, bien des conflits ayant été déclenchés par des différends de nature économique…
Les sociétés civiles attendent aujourd’hui un engagement croissant des entreprises, perçues comme des acteurs capables de suppléer la puissance publique dans les transformations…
© La Conversation
