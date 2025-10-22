Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La diplomatie d’affaires, d’hier à aujourd’hui

par Frédéric Martineau, Doctorant en Diplomatie des affaires, Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS)
L’entreprise est une diplomate comme les autres, ou presque. Depuis l’âge du bronze, les échanges commerciaux ont été intrinsèquement liés aux relations interétatiques, les marchands pouvant parfois réussir là où les dirigeants politiques échouaient. Pour autant, le commerce n’est pas automatiquement synonyme de paix, bien des conflits ayant été déclenchés par des différends de nature économique…

Les sociétés civiles attendent aujourd’hui un engagement croissant des entreprises, perçues comme des acteurs capables de suppléer la puissance publique dans les transformations…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le couple Toumanov : une page de la guerre froide qui a des échos aujourd’hui
~ La contribution de Henri de Saint-Simon à l’indépendance des États-Unis et à la libération de la France de ses « blocages »
~ Ablation du clitoris dans l’Angleterre victorienne : comment un scandale médical sur le « consentement éclairé », au XIXᵉ siècle, a ouvert un débat toujours actuel
~ L’Afrique peut réduire ses importations de médicaments en produisant localement les principes actifs
~ Kosovo : un quart de siècle après la guerre, l’ONU alerte sur la persistance des divisions
~ Des vies transformées : 80 ans de travail de l'ONU à travers le monde
~ La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression
~ Soudan : plus d’un million de déplacés rentrent à Khartoum, entre espoir et désillusion
~ Arabie saoudite : Exécutions d’hommes accusés de crimes commis en tant que mineurs
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Kosovo
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter