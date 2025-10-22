Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’Afrique peut réduire ses importations de médicaments en produisant localement les principes actifs

par Cloudius Ray Sagandira, Principal Researcher, Council for Scientific and Industrial Research
L'Afrique supporte une lourde charge en matière de santé. Elle représente 25 % du fardeau mondial des maladies alors qu'elle ne compte que 18 % de la population mondiale.

Cette situation reflète des problèmes profonds : l'accès aux soins, les infrastructures et les conditions socio-économiques sont très insuffisants.

Pourtant, le continent ne produit que 3…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
