Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Kosovo : un quart de siècle après la guerre, l’ONU alerte sur la persistance des divisions

Plus de deux décennies après la fin de la guerre du Kosovo, les tensions entre Belgrade et Pristina continuent de hanter les Balkans. Mardi, le chef de la mission de l’ONU dans le territoire a exhorté les dirigeants des deux camps à « éviter toute mesure qui pourrait éroder la confiance ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Des vies transformées : 80 ans de travail de l'ONU à travers le monde
~ La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression
~ Soudan : plus d’un million de déplacés rentrent à Khartoum, entre espoir et désillusion
~ Arabie saoudite : Exécutions d’hommes accusés de crimes commis en tant que mineurs
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur le Kosovo
~ La population de Gaza a faim et l'ONU a besoin d'un accès plus large pour apporter son aide
~ Vietnam : Un ancien prisonnier politique réarrêté
~ Restitutions du patrimoine culturel illicite : un nouveau projet de loi française pourrait changer la donne
~ Agents intelligents : quand 2025 réactive un imaginaire vieux de trente ans
~ « Kaamelott » : du programme populaire à l’œuvre culte
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter