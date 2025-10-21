Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des vies transformées : 80 ans de travail de l'ONU à travers le monde

Des millions de personnes à travers le monde ont été positivement affectées par le travail des Nations Unies et certaines de leurs histoires sont mises en lumière lors d’une exposition au siège de l’organisation mondiale à New York.





