Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression

Au cours de la dernière décennie, la déforestation a ralenti dans les 4 milliards d’hectares de forêts dans le monde, révèle l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un nouveau rapport publié mardi.


© Nations Unies -
